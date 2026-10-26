Garajınızda ne zaman uçan bir araba göreceksiniz? Yakın zamanda değil

Yollarda ve otoyollarda güvenle seyahat edebilen ve aynı zamanda uzun mesafeler uçabilen bir araba arıyorsanız, cevap hayır.

Ancak nispeten düşük irtifalarda çalışan ve çoğu araba yolculuğu mesafesini kat eden kişisel bir uçan makine istiyorsanız, bu gerçeğe daha yakın.

Kısaca eVTOL olarak bilinen elektrikli dikey kalkış ve iniş yapan hava araçlarının hızla büyüyen dünyası dikkat çekiyor.

Bu araçlar otoyollarda seyahat edemiyor ve bazılarının tekerlekleri bile bulunmuyor. Ancak birçok şirket bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen araçlar geliştirmek için yarışıyor ve birkaçı şimdiden hava aracı satıyor.

eVTOL üreten şirketlerden biri olan Pivotal'ın uçuş başkan yardımcısı Kristina Menton, uçan araba fikrinin nesiller boyunca halkın hayal gücünü ele geçirdiğini ve bugün bu heyecanın endüstri genelinde gerçek yatırım ve inovasyonu yönlendirdiğini söyledi.

Menton, "Çekiciliği anlamak kolay. Gökyüzünde 20 dakika geçirebilecekken neden trafikte 90 dakika harcayasınız?" dedi.

eVTOL'ler geleneksel arabalara kıyasla çok hafif, taşıma kapasiteleri sınırlı ve genellikle tek seferde en fazla 160 kilometre uçabiliyor. Ayrıca yollarda kullanılamıyorlar.

Asfalt üzerinde gitmeseler bile bazı savunucular, eVTOL'lerin kelimenin en dar anlamıyla sizi A noktasından B noktasına taşıyabilen bir araç, yani bir otomobil olarak kabul edilmesi gerektiğine inanıyor.

Florida'da bir tesiste eVTOL üretmeyi planlayan İsrailli Air şirketinin kurucu ortağı ve CEO'su Rani Plaut, uçan arabaların sorunlu ve sıkışık yollardan kaçınmak isteyen sürücülere hitap edebileceğini söyledi.

Gerçek bir uçan araba geliştirdiğini iddia eden şirketlerden biri de Kaliforniya merkezli girişim Alef. Şirketin CEO'su Jim Dukhovny, saatte yaklaşık 90 kilometre hıza sahip olacak ilk versiyonun, birini diğerine uyarlamak yerine hem bir uçak hem de bir araba olacak şekilde tasarlandığını ifade etti.

115 kilogramlık araç havalanmak için gövdesindeki sekiz pervaneyi kullanıyor, ancak aynı zamanda dört tekerleği var ve sürüş için tasarlandı. Model A sadece boş araçtan daha hafif olan bir kişiyi taşıyabiliyor ve hava yastığı gibi standart güvenlik ekipmanlarına sahip değil.

Ancak Dukhovny, bunun bir eVTOL değil, bir araba olarak düşünülmesini istiyor. Dukhovny, "eVTOL'ler havacılık pazarı içindir. Bizim rakiplerimiz Toyota, Ford, Tesla." dedi.

Smithsonian Ulusal Hava ve Uzay Müzesindeki dikey uçuş koleksiyonunun küratörü Roger Connor, hem araba hem de uçak olarak çalışmaya çalışmanın birçok temel mühendislik sorunuyla karşılaştığını söyledi.

Bunun nedeni, uçakların ağırlığa duyarlı olması, arabaların ise ağır ekipmanlara ihtiyaç duyması. Connor, "İkisi arasında melez olan bir şey, hem düşük performanslı bir uçak hem de düşük performanslı bir araç olacaktır." şeklinde konuştu.

Yine de Federal Havacılık İdaresi, mart ayında 26 eyalette bir dizi test programı başlatarak eVTOL'lerin geliştirilmesini destekledi. Ulaştırma Bakanı Sean Duffy programı duyururken havacılığın geleceğinin geldiğini ve insanların ve ürünlerin hareket etme şeklini önemli ölçüde iyileştireceğini belirtti.

Federal Havacılık İdaresinin araştırdığı konulardan biri de bu uçakları kimlerin uçurmasına izin verileceği. Beklenti, bir eVTOL uçurmanın küçük bir uçak, helikopter veya yolcu uçağına pilotluk yapmaktan çok daha az, belki de sadece birkaç gün sürecek bir eğitim gerektireceği yönünde.

Connor bu durumun hala üzerinde çalışılan bir konu olduğunu kaydetti. Connor, "Henüz bu yeni kategori hava araçlarında kimseye lisans vermedik. Bu herkes için biraz yeni bir şey ve uçaklar veya helikopterler olmadıkları için özellikle Federal Havacılık İdaresi için geçerli." dedi.

Federal Havacılık İdaresinin isteğine rağmen eVTOL'ler hala geliştirme aşamasında. Çok azı üretilip müşterilere teslim edildi ve mevcut olanlar oldukça pahalı. Bir avuç yolcu taşıyan daha büyük versiyonların veya hava taksilerinin her birinin 1 milyon dolardan fazlaya mal olacağı belirtiliyor.

Kişisel kullanım amaçlı olanlar daha ucuza satılacak ancak yine de dayanıklılık ve menzile sahip iki kişilik bir uçak için 60 bin ile 400 bin dolar arasında bir maliyet gerekecek. Connor, 60 bin dolara temelde 72 kilogramı 10 dakika boyunca taşıyabilen süslü bir dron alındığını sözlerine ekledi.

Tesla, Roadster'ın "uçan" versiyonunun ne kadara mal olacağını henüz açıklamadı ve uçan veya yerdeki hiçbir versiyonu en az 2028'e kadar satışa sunulmayacak.

Pervane kullanan çoğu eVTOL'ün aksine Roadster, bu ayın başlarındaki ürün tanıtımı sırasında diğer arabaların üzerinden atlamak ve altı veya yedi kat yüksekliğindeki bir rampanın tepesinden fırlamak için basınçlı hava jetleri kullandı.

Roadster dikkate değer bir mesafe uçmadı ve 1903'te Kuzey Carolina'daki Kitty Hawk'ta ilk uçuşları sırasında Wright Kardeşler'in elde ettiği 36 metrelik mesafenin bile gerisinde kaldı. Tesla'nın kendi sitesi test modelinin halka açık yollarda kullanım için onaylanmadığı konusunda uyarıyor.

Yine de gösterişli tanıtım sektördeki birçok kişiyi sevindirdi. Pivotal'dan Menton, Tesla'nın erişimine sahip bir şirketin sıradan insanların yerden havalanması fikrini milyonlarca izleyicinin önüne çıkardığında, bunun konuşmayı genişlettiğini ve endüstrinin bu meraktan faydalandığını söyledi.

Menton, şirketinin bir otomobil şirketi olmadığı konusunda ise "Biz uçan arabalar değil, hava araçları üretiyoruz." uyarısında bulundu.