Anthropic, yapay zeka modellerini eğitmek için 274 Elvis Presley şarkısını kullandığı iddiasıyla dava edildi

Presley'in hem müziğinin hem de imajının mülkiyetine sahip olan lisanslama kuruluşu Authentic Brands Group, Anthropic'i Presley'e ait 274 şarkının haklarını ihlal etmekle suçluyor. İlk olarak Billboard tarafından duyurulan dava cuma günü açıldı.

Yapay zeka firmaları Amerika Kayıt Endüstrisi Birliği ve Sony, Universal, Warner Records gibi müzik şirketlerinden halihazırda telif hakkı ihlali iddialarıyla karşı karşıya kalsa da bu dava, bir sanatçının varisleri tarafından bir yapay zeka geliştiricisine karşı doğrudan açılan ilk büyük yasal süreçlerden birini temsil ediyor.

Sonuç, yapay zeka şirketlerinin mevcut müzik kataloglarını nasıl kullanmalarına izin verileceği konusunda daha geniş bir emsal oluşturabilir.

Baş avukat Richard Busch davada, "Elvis davacıları bu eylemi, tüm iş modelini daha önce hiç görülmemiş bir ölçekte telif hakkı ihlali üzerine kuran davalıya karşı bu münhasır hakları uygulamak için başlatıyor." ifadelerini kullandı.

Dava, Anthropic'in yapay zeka modeli Claude'un başından beri internette bulunan hemen hemen her katalogdaki her şarkının telif hakkıyla korunan materyallerinin ihlal edici çıktılarını yarattığını iddia ediyor.

Ayrıca Anthropic, yapay zeka modelini eğitmek için Presley'in 274 şarkısını kullanmakla suçlanıyor. Bu eserler arasında Can't Help Falling in Love, All Shook Up ve A Little Less Conversation yer alıyor. Davacılar ihlal edilen parça başına 150 bin dolar veya toplamda yaklaşık 41 milyon dolar talep ediyor.

Davada, "Anthropic'in yakalandıktan sonra müzik telif haklarını ihlal eden çıktıları sözde sınırlamak için koruyucu önlemler alması ve bu önlemlerin telif haklarını ihlal eden çıktılar oluşturmayı durdurmada etkisiz olduğunu bilmesi, şirketin başkalarının müzik eserlerinin telif hakkı ihlaline bilerek dahil olduğunu ve kasten dahil olmaya devam ettiğini gösteriyor." ifadeleri yer aldı.

Yapay zeka müzik platformları, şarkıların seslerini, yapılarını ve ifadelerini öğrenmek için büyük miktarda kaydedilmiş müziği analiz ederek çalışıyor ve ardından kullanıcıların metin veya konuşma komutları aracılığıyla kendi yapay zeka üretimi müziklerini oluşturmalarına olanak tanıyor.

Müzisyenler, müziklerinin ve seslerinin yapay zeka modelleri tarafından izinsiz kullanıldığına dair endişelerini ve yapay zeka tarafından üretilen kalitesiz müziklerin insan yapımı şarkıların yerini alabileceğine dair korkularını defalarca dile getirdi.

Bazı yapay zeka botları, müzik akış platformlarında yaşayan gerçek sanatçıları taklit etmeye bile başladı. Geçen hafta müzik dinleme devi Spotify, geçtiğimiz yıl kullanıcılarına yönelik önerilerinden yapay zeka üretimi kalitesiz müzik olarak değerlendirilen yaklaşık 50 milyon şarkıyı kaldırdığını duyurdu.