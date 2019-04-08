Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da düzenlenen Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı'nda konuştu.

Putin, “Astana sürecinin garantörleri Rusya ve Türkiye olarak Suriye’de gerginliğin düşürülmesi için büyük çaba gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Putin, "Türkiye ile pekiştirilmiş ve ilerlemiş iş birliği çerçevesinde ilişkileri geliştirme kararı aldık." dedi.

Erdoğan-Putin görüşmesi 2 saatten fazla sürdü

Kremlin Sarayı'nda basına kapalı gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesi 2 saat 15 dakika sürdü.

Baş başa görüşmeden sonra heyetler arası görüşmeye geçildi.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de hazır bulundu.

Kaynak: AA