Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Öncelikle, 8. Üst Düzey Stratejik Toplantımız nedeniyle bugün burada bulunuyoruz. Birçok alanlarda gerek siyasi, gerek askeri, stratejik, ekonomik görüşmelerimiz olacak. Gerek ikili ilişkilerimiz, gerek bölgesel sorunlar noktasında yapacağımız görüşmelerde yoğun bir trafik olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin Moskova'da bir araya geldi. https://t.co/Uvmkl9s1N3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 8 Nisan 2019

"Rusya ile Suriye'de atacağımız adımlar büyük önem arz ediyor"

3 tane bugün aramızda anlaşma imzalanacak. Bunlarla birlikte geleceğe yönelik adımları atmış oluyoruz. Ticaret hacminde yüzde 15'lik bir artış söz konusu belirlediğimiz daha önce hedef var malum 100 milyar dolarlık hedefe doğru yürümek. Herşeyden önce aramızdaki bu doğalgaz akımı ile alakalı deniz kısmı TürkAkım da bitmiş durumda. Karadaki adımlar da şu anda planlandığı gibi yürümekte. Tabi hedefimiz bitirmek. Bir diğer çok önemli adım da şu anda bölgedeki terör eylemlerine karşı birlikte dayanışma halinde attığımız adımlardır. Özellikle tabi Suriye'deki atacağımız adımlar büyük önem arz ediyor. Bugünkü üst düzey strateik toplantınmızın büyük önem arzettiğine inanıyorum.

Bu arada bakanlarımızın birbirleriyle yapacakları görüşmeler önem arzediyor. Bunları da ayrıca değerlendirmek suretiyle 8. Üst Düzey Stratejik toplantımızı tamamlamış olacağız.

Kaynak: TRT Haber