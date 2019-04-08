Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, sosyal medya sitesi Twitter'dan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ziyaretiyle ilgili paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu yıl üçüncü kez bir araya geleceğine işaret eden Altun, "Karşılıklı çalışma inisiyatifi ve iyi niyetle ikili ilişkilerimiz ve bölgesel konularda iş birliğimiz ekonomiden güvenliğe her alanda giderek gelişiyor" ifadelerini kullandı.

Rusya ile savunma sanayii alanındaki işbirliğimizi karşılıklı askeri ürün temininden ortak üretim imkanlarına kadar geniş bir çerçevede ele alıyoruz. Savunma sanayii iki ülke ilişkilerinin önemli bir boyutunu oluşturuyor ve oluşturmaya da devam edecek. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 8 Nisan 2019

"Savunma sanayii iki ülke ilişkilerinin önemli bir boyutunu oluşturuyor"

Türkiye ve Rusya'nın, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı ve terörle mücadele ilkesi çerçevesinde hareket ettiğini belirten Altun, şunları kaydetti:

"Ülkemize ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne tehdit oluşturan terör örgütlerini destekleyen ülkeleri de bu tutumdan vazgeçmeye, sürece katkı vermeye davet ediyoruz. Rusya ile savunma sanayii alanındaki iş birliğimizi karşılıklı askeri ürün temininden ortak üretim imkanlarına kadar geniş bir çerçevede ele alıyoruz. Savunma sanayii iki ülke ilişkilerinin önemli bir boyutunu oluşturuyor ve oluşturmaya da devam edecek."

Kaynak: TRT Haber