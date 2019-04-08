Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova'ya hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Üst Düzey İşbirliği Konseyi VIII. Toplantısı'na katılmak üzere Rusya'ya hareket edeceğiz.

"Rusya ile iş birliğimiz artarak, güçlenerek devam ediyor"

Rusya ile sizlerin de yakından izlediği yoğun bir temas içerisindeyiz. İşbirliğimiz her geçen gün artarak güçlenerek devam ediyor. 2017 yılında tesis ettiğimiz üst düzey işbirliği konseyi toplantıları aynı şekilde kurumsal bir özellik arz etmek suretiyle devam etmektedir. Bu toplantı sayın Putin ile yılbaşından itibaren 3. defa yüz yüze bir görüşme gerçekleştireceğimiz bir buluşma olacaktır. Ziyaret sırasında ikili ilişkilerimizi değerlendireceğiz Suriye başta olmak üzere küresel gelişmeleri ele alacağız. Rusya ile ilişkilerimiz ticaretten, turizme her alanda gelişmeye devam ediyor. Ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl yüzde 15'lik bir artışla 26 milyar dolara ulaşmış bulunuyor. Ancak bu rakamın çok daha üzerinde bir potansiyele sahip olduğumuza inanıyorum. Ziyaretimde ekonomik ilişkilerimizi nasıl geliştirebileceğimizi, ticaret hacmimizi nasıl artırabileceğimizi Sayın Başkanla ele alma fırsatımız olacak. Ayrıca ülkemizde ve Rusya'da yatırımları, yatırım planları olan Türk ve Rus iş adamlarıyla da bu seyahatimizde bir araya geleceğiz ve Sayın Başkan Putin'le iş adamlarımıza hitap edecek, onlarla da görüş alışverişinde bulunacağız. Vize serbestisi konusu da elbette gündemimizde yer alan önemli bir başlık. Öncelikle hususi pasaport sahipleriyle tır şoförleri için vize muafiyetinin acilen uygulamaya geçmesi, sonrasında da bunun tüm vatandaşlarımıza teşmil edilecek şekilde genişletilmesi hedefimizdir.

Sayın Putin ile 2019 yılının Türkiye Rusya karşılıklı kültür ve turizm yılı olmasını kararlaştırmıştık. Kültür sanat faaliyetleri yıl boyunca karşılıklı olarak sürdürülecek. Türkiye Rusya ilişkilerinin ana mekanizması olan Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin 8. toplantısının ikili ilişkilerimizde yeni ufuklara yol açacağına inanıyorum. Görüşmelerimiz kapsamında alacağımız kararların, imzalayacağımız anlaşmaların şimdiden ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu'nun yaptığı her iş uluslararası hukuka aykırıdır. Kesinlikle Batı Şeria Filistinlilerin topraklarıdır. Bizler bugüne kadar nasıl Filistinlilerin yanında yer aldıysak aynı şekilde devam edeceğiz.https://t.co/E7WBardDVj pic.twitter.com/LXhgktA3GX — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 8 Nisan 2019

"Netanyahu'nun yaptığı her iş uluslararası hukuka aykırıdır"

Netanyahu'nun yaptığı her iş bir defa uluslararası hukuka aykırıdır. Bugüne kadar yasal olarak yaptıkları hiçbir şey yok. 1948'den yana yaptıkları herşey yasa dışıdır. BM'nin aldığı kararlara da aykırıdır. Tabii ABD'yı arkalarına alarak bu adımları atmışlardır. Başkent konusunda da arkasında ABD yer almıştır. ABD'nin dayatması ile birkaç yer bunlara uymuştur. Golan'da da, Batı Şeria'da da aynı adımları görüyoruz. BM Güvenlik Konseyi'nden buna bir şey gelmiş midir, hayır. Bu işi oldu bittiye getirmek istemektedirler. Kesinlikle Batı Şeria kesinlikle Filistinlilerin topraklarıdır. Bizler bu güne kadar nasıl Filistinlilerin yanında yer aldıysak yer almaya devam edeceğiz.

"Bir gece ansızın gelebiliriz"

Bütün hazırlıklarımız yapılmış durumda, sınır boyundaki hazırlıklarımız herşeyi ile hazır konumdayız. Bir gece ansızın gelinmesi gereken yere gelebiliriz. O sır cümle var ya, o sır cümle aynen masadadır; bir gece ansızın gelmesi gereken veya gelinmesi gereken yere gelebiliriz. Bunlar da bizim yine bu seyahatimizde özellikle baş başa görüşme ele alacağımız konulardır.

[Seçim sonuçlarına itirazlar] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burada organize suçların olduğunu gördük. YSK'ya da giderken bu bilgilerle gittik.https://t.co/E7WBardDVj pic.twitter.com/ceg5TjBJjP — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 8 Nisan 2019

"Organize bazı suçların işlendiğini görüyoruz"

Usulsüzlükler tabi bazı değil neredeyse bütünü usulsüz. Böyle bir durum olduğu için böyle bir yola başvuruluyor. Bu işin seçim süreci bitti. Bundan sonraki süreç yargı sürecidir. Bunun patronajı biliyorsunuz YSK'dır. Vatandaş ne diyor; Biz burada organize bazı suçların işlendiğini gördük, görüyoruz diyorlar. Bizler de siyasi partiler olarak organize suçun örgütlü bazı eylemlerin yapıldığını tespit etmiş durumdayız.

YSK'ya da giderken biz bu belgelerle, bilgilerle hatta televizyon, kamera tespitleri var tüm bu tespitlerle beraber nerede nasıl ne gibi yolsuzluklar yapılmış veya boş arazilerde, tarlalarda apartmanlar adres olarak gösterilmek suretiyle nasıl oylar kullanılmış yapılmış bunları göstermek suretiyle bütün bunlarla beraber adımı atacağız. 330 bin civarında geçersiz oy var onlar bir tarafa. Bunun sayımını yapamayız diyorsanız o zaman bunun ötesinde birşey var. Hukuk çerçevesinde birşeyler var. Dünyada bunun örnekleri var. Az bir farkla seçim kazanılması halkı rahatlatmaz diye düşünüyorum. 10 milyonu aşkın seçmenin olduğu İstanbul'da 13-14 bin oy farkla seçimi kazandım havasına kimsenin girmesine gerek yok. Gönüllerin huzur bulabilmesi için yasal olarak müraacat edilmesi gerken yer ilçe, il seçim kurulları ve YSK'dır. İtiraz mercileri biter ve sonuç başımızın üzeri deriz.

Örgütlü müdahalenin içinde savcılıklara duyurular var o ayrı konu, onu zaten savcılıklar bunun da gereğini o delillere dayalı olarak yapacaktır. İşin o boyutu ayrı. Bu işin hırsızlık boyutu var. Bir de sandıkta hırsızlıklar var. Şimdi biz YSK'ya gidiş, sandıktaki örgütlü müdahaleye yöneliktir. O ayrı bir iş ama o diğeri ise ayrı bir konu. Her iki kanaldan bu yürütülecektir. Temennim odur ki en ideal şekilde noktayı koyarız.

Moskova'ya hareket etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısının ardından Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin Sekizinci Toplantısı'nı gerçekleştirmek üzere Moskova'ya hareket etti.

Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'inden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak uğurladı.

Erdoğan ile birlikte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir de Moskova'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başkanlıklarında düzenlenecek Üst Düzey İşbirliği Konseyi Sekizinci Toplantısı'nda, Türkiye-Rusya ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ve kapsamlı şekilde ele alınacak.

Toplantıda, Suriye başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. Bu vesileyle ayrıca, muhtelif anlaşmaların imzalanması da planlanıyor.

Konsey toplantısı çerçevesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Türk ve Rus iş insanlarıyla da bir araya gelecek.

Öte yandan, Moskova'daki dünyaca ünlü Bolşoy Tiyatrosu, Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek Troya Operasıyla, Türkiye ve Rusya Federasyonu'nda karşılıklı olarak ilan edilen 2019 Kültür ve Turizm Yılı'nın açılışına ev sahipliği yapacak.

Kaynak: TRT Haber, AA