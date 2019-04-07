AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Çelik, Netanyahu'nun Batı Şeria ile ilgili sözlerine, "İsrail Başbakanı, yine pervasız saldırganlığını ortaya koydu. İsrail Başbakanının yaptığı resmen dünyada büyük çatışmaları tetikleyecek, büyük gerilimlere imza atacak bir olaydır. Bütün bir Orta Doğu'yu ateşe verecek, bütün bir dünyayı ateşe verecek çılgınca sözleri seçim malzemesi olarak İsrail'in içindeki aşırı sağcılardan destek alma amacıyla söyledi. Bu ilhak kararı, dünyanın başka yerlerinde de başka unsurları tetikleyecektir" dedi.

"Sürecin patronu YSK'dır, sonuca onlar karar verecek"

Çelik, seçim sonuçlarına yapılan itirazlarla ilgili de şunları söyledi:

"İkide bir 'biz kazandık' diyorlar. Peki bu kadar rahatsanız, oyların sayılması konusunda bu telaşınız niye? Sandığa giden vatandaşlarımızın hakkını koruyan süreçteyiz. Hukuki ve sayısal meşruiyet ortaya çıksın. Mesele milletin verdiği oyun tecelli etme meselesidir. Sürecin patronu YSK'dır, sonuca onlar karar verecek."

AK Parti'nin 15 seçimdir birinci parti olduğunun altını çizen Çelik, bunun bir rekor olduğunu aktardı.

CHP'nin YSK'yı baskı altında bırakan söylemlerde bulunduğunu belirten Çelik, "YSK'ya telkin, talimat, tehdit içeren açıklamalar suçtur. CHP'nin kullandığı ifadeler YSK'ya saygısızlıktır. Hakimleri açıkça tehdit ederek bir yanlışa imza atıyorsunuz." diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber, AA