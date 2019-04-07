Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Libya’da Trablus’a yönelik askeri harekat sonucunda ortaya çıkan tehlikeli tırmanmadan büyük endişe duyulmaktadır." ifadesi kullanıldı.

"Bu tür teşebbüsler sivil halka zarar vermekten ve ülkeyi istikrarsızlığa sürüklemekten başka bir sonuca hizmet etmeyecek, ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) kolaylaştırıcılığında yürütülen siyasi süreci sekteye uğratacaktır." değerlendirmesi yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Gerginliğin süratle azaltılması ve sükunetin sağlanması için sağduyunun ve aklıselimin hakim kılınması şarttır. BM Genel Sekreteri'nin ve BM Libya Özel Temsilcisi'nin ülkede gerginliğin azaltılması yönündeki çabalarına tam destek veren Türkiye, tüm uluslararası camianın da bu hususta ortak tutum ve kararlılık sergilemesine önem atfetmektedir."

Libya'da ne oluyor?

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, 4 Nisan'da Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattıklarını açıklamıştı.

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac da "Başkomutan" sıfatıyla Genelkurmay Başkanlığına gönderdiği talimatta, sivillerin hayatına yönelik tehditlere karşı Hava Kuvvetleri Komutanlığını hava operasyonları düzenlemekle görevlendirmişti.

Libya'nın başkenti Trablus çevresinde General Halife Hafter'e bağlı güçler ile UMH birlikleri arasında şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Yerel medya kaynakları, çatışmaların, Hafter'in dün kontrolü altına aldığı ve 2014'ten bu yana hava trafiğine kapalı tutulan Uluslararası Trablus Havalimanı çevresinde yaşandığını ifade ediyor.

UMH'ye bağlı Yaralı ve Saha Sağlık Birimi Sözcüsü Malik Mersit, özel televizyon kanalı Ahrar'a yaptığı açıklamada, dünkü çatışmalarda 7 kişinin öldüğünü, 55 kişinin yaralandığını söylemişti.

Trablus yakınlarında dün Hafter ile UMH birlikleri arasındaki çatışmalarda UMH'nin bazı bölgelerde kontrolü yeniden sağladığı duyurulmuştu.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonunun (UNSMIL), Libya’daki anlaşmazlığı çözmek için uluslararası yol haritasının parçası olarak 14-16 Nisan'da ülkenin güneyindeki Gadamis kentinde diyalog konferansı düzenlemesi bekleniyor.

Kaynak: AA