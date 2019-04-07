AFRICOM, ABD askerlerinin ülkedeki varlığıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Libya'da artan karışıklıktan dolayı ABD Afrika Komutanlığını desteklemek amacıyla ülkede bulunan Amerikan güçleri geçici olarak ülkeden çekildi." ifadesi kullanıldı.

AFRICOM'un Libya'daki görevlerinin, diplomatik misyonlara askeri destek, terörle mücadele ve UMH ile ortaklığın geliştirilmesi gibi faaliyetlerden oluştuğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ABD Afrika Komutanlığı Libya'daki güvenlik durumunu değerlendirirken tedbir amaçlı askeri bir planlama yapıyor. Komutanlık, gelişen güvenlik durumundan dolayı personel değişiklikleri yapıyor. ABD Afrika Komutanlığı Libya'daki koşulları izlemeye devam edecek ve uygun olduğu takdirde Amerikan askeri varlığını sürdürmek için fizibilite değerlendirmesi yapacaktır."

Açıklamada değerlendirmesi yer alan AFRICOM Komutanı Orgeneral Thomas Waldhauser ise askerlerin çekilmesine rağmen AFRICOM'un Libya'da ABD stratejisini devam ettireceğini belirtti.

Waldhauser, "Libya'daki güvenlik gerçekleri gittikçe karmaşıklaşıyor ve tahmin edilemez hale geliyor." ifadesini kullandı.

Libya'da ne oluyor?

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, 4 Nisan'da Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattıklarını açıklamıştı.

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac da "Başkomutan" sıfatıyla Genelkurmay Başkanlığına gönderdiği talimatta, sivillerin hayatına yönelik tehditlere karşı Hava Kuvvetleri Komutanlığını hava operasyonları düzenlemekle görevlendirmişti.

Libya'nın başkenti Trablus çevresinde General Halife Hafter'e bağlı güçler ile UMH birlikleri arasında şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Yerel medya kaynakları, çatışmaların, Hafter'in dün kontrolü altına aldığı ve 2014'ten bu yana hava trafiğine kapalı tutulan Uluslararası Trablus Havalimanı çevresinde yaşandığını ifade ediyor.

UMH'ye bağlı Yaralı ve Saha Sağlık Birimi Sözcüsü Malik Mersit, özel televizyon kanalı Ahrar'a yaptığı açıklamada, dünkü çatışmalarda 7 kişinin öldüğünü, 55 kişinin yaralandığını söylemişti.

Trablus yakınlarında dün Hafter ile UMH birlikleri arasındaki çatışmalarda UMH'nin bazı bölgelerde kontrolü yeniden sağladığı duyurulmuştu.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonunun (UNSMIL), Libya’daki anlaşmazlığı çözmek için uluslararası yol haritasının parçası olarak 14-16 Nisan'da ülkenin güneyindeki Gadamis kentinde diyalog konferansı düzenlemesi bekleniyor.

Kaynak: AA