Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, CHP 2. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezinde basın açıklaması yaptı.

Ekrem İmamoğlu, geçersiz oyların sayımındaki son durumu paylaştı.

"Yaklaşık 330 bine yakın geçersiz oyların yüzde 78'i sayılmış durumda. Yüzde 78'i sayılmış pozisyonuyla bize çıkan oy 4 milyon 171 bin 393 olarak revize edilmiş. Rakibimizin oyu 4 milyon 155 bin 13 olarak revize edilmiş. Dolayısıyla aramızdaki fark 16 bin 380'dir. Yüzde 78'i yani yüzde 80'e yakın oranda sayım bitmiştir."

Kaynak: TRT Haber