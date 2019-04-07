Gündem
AK Parti, 38 ilçede oyların sayılması için YSK'ya başvuracak
07 Nisan 2019 Pazar 15:16 - Son Güncelleme 07 Nisan 2019 Pazar 15:28
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "38 ilçede oyların tamamının sayılması için YSK'ya başvuracağız." dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, basın mensuplarına açıklama yaptı.
Yavuz, İstanbul’da 38 ilçede oyların yeniden sayılması için YSK’ya başvuracaklarını söyledi.
İstanbul’daki oy sayımlarına da değinen Yavuz, aradaki farkın 16 bin 442’ye indiğini açıkladı.
Ayrıntılar geliyor…
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.