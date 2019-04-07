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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kosovalı mevkidaşıyla görüştü
07 Nisan 2019 Pazar 16:51 - Son Güncelleme 07 Nisan 2019 Pazar 16:51
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Kosovalı mevkidaşıyla İstanbul'da bir araya geldiğini belirtti.
Çavuşoğlu ile Pacolli, görüşmelerinde ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.
Kaynak: AA
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