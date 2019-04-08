Büyük taşınmanın ardından İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar devam ediyor.

Konuyla ilgili resmi Twitter hesabından açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, şu ifadeleri kullandı:

"Pazar günü de İstanbul Havalimanı'ndan yaptığımız operasyon çok şükür sorunsuz tamamlandı. Seferlerimizi artırıyoruz. İstanbul Havalimanı'nda pazartesi iniş ve kalkış toplam 421 sefer ile 85 binin üzerinde yolcumuzu taşımayı planlıyoruz. Güzel gidiyor."

Pazar günü de İstanbul Havalimanından yaptığımız operasyon çok şükür sorunsuz tamamlandı.



Seferlerimizi artırıyoruz.



İstanbul Havalimanında Pazartesi iniş ve kalkış toplam 421 sefer ile 85. 000'in üzerinde yolcumuzu taşımayı planlıyoruz.



Güzel gidiyor. — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) 7 Nisan 2019

Kaynak: DHA