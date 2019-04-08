Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatları düzenlendi.

Hakurk ve Avaşin bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Irak kuzeyi Hakurk ve Avaşin bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/6PH3KcF5NG — Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 8 Nisan 2019

Kaynak: TRT Haber