Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın şahsında tüm ABD halkının yeni yılını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü. İkili görüşmeyi, Savunma ve Güvenlik Uzmanı Yusuf Alabarda @trthaber'e değerlendirdi.https://t.co/E54vVNFHYm pic.twitter.com/oZjBP7P5fl — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 23 Aralık 2018

Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra Suriye'de yaşanan son gelişmeler de değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de terörle mücadele bağlamında ABD yönetimi tarafından atılan adımlardan duydukları memnuniyeti ifade ederek, bu karar çerçevesinde Türkiye'nin NATO müttefiki ABD'ye her türlü desteği vermeye hazır olduğunu vurguladı.

Ticari konular da ele alındı

İki lider, Suriye'deki çekilme ve geçiş sürecinin suistimaline neden olabilecek bir otorite boşluğu meydana gelmemesi için iki ülkenin askeri, diplomatik ve diğer yetkilileri arasında eşgüdümün sağlanması hususunda mutabık kaldı.

Görüşmede, iki ülke arasında henüz arzulanan düzeyde olmayan ticaret hacminin artırılması gerektiği konusunda da görüş birliğine varıldı.



Bugün ABD Başkanı Sn @RealDonaldTrump ile ticari ilişkilerimizden Suriye’deki gelişmelere kadar birçok konuda eşgüdümümüzü artırma noktasında mutabık kaldığımız verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik.



Görüşmemizin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 23 Aralık 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Suriye'deki gelişmeler dahil eşgüdümümüzü artırma konusunda mutabık kaldık." dedi.

Kaynak: AA