ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompeo'nun yapacağı Avrupa ziyaretine ilişkin yazılı bir açıklamada bulundu.

Ortagus, Pompeo'nun ilk olarak 6 Mayıs'ta Finlandiya'ya giderek Arktik Konseyi'nin 11. Bakanlar Toplantısına katılacağını, daha sonra Berlin'e geçerek Almanya Başbakan Angela Merkel ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüşeceğini açıkladı.

Açıklamada, Pompeo ve Merkel arasında 7 Mayıs'ta yapılacak görüşmede, Ukrayna, Rusya, Çin, Suriye ve Batı Balkanlar gibi ortak endişelerin ele alınacağı kaydedildi.

Öte yandan, Pompeo'nun 8 Mayıs'ta Londra'ya geçerek, İngiltere Başbakanı Theresa May ve İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ile "global öncelikler ve ikili ilişkiler" konularında görüşmeler yapacağı ifade edildi.

Açıklamaya göre, Avrupa ziyaretinin son günü olarak 9 Mayıs'ta Grönland'e gidecek olan Pompeo, orada Grönland Başbakanı Kim Kielsen, Grönland Dışişleri Bakanı Ane Lone Bagger ve Danimarka Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen ile bir araya gelerek, Kuzey Kutbu'ndaki ortak öncelikler ve Grönland'la daha geniş iş birliği gibi konuları görüşecek.

Kaynak: AA