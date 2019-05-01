Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Washington Post Gazetesine yaptığı açıklamada, ABD'nin Libya'daki krize ilişkin politikasının net olmadığını, açıklık beklediklerini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'e, Trablus'a saldırıyı durdurması yönünde açıklama yapmasına rağmen, ABD'nin bu konudaki tavrının net olmadığına işaret eden Mişri, "Beyaz Saray ile Dışişleri Bakanlığı arasında belki farklı görüş vardır." dedi.

Mişri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hafter'le telefon görüşmesi yaptığı konusunda Beyaz Saray'ın açıklamada bulunduğunu ancak Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden hala resmi bir açıklama gelmediğini söyledi.

Trump'ın, Hafter'in terörle mücadeledeki rolünü kabul ettiğine dair yapılan açıklamaya değinen Mişri, "Hafter, terörle mücadele kisvesi altında siyasi muhaliflerinin tümüne karşı savaş açmıştır. Onun yaptığı terörle mücadele değildir." dedi.

Halid el-Mişri, "Hafter'in ordusunun büyük bir kısmı aşırılardan, teröristlerden oluşuyor ve bugün sivil halka karşı acımasızca davranıyor." ifadelerini kullandı.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Kaynak: AA