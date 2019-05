Teknoloji devi Apple, 2019'un ilk 3 ayında iPhone satışlarının yüzde 17 azaldığını açıkladı.

Satış gelirleri bu dönemde 31 milyar dolara geriledi.

Şirketin yılın ilk 3 ayındaki toplam geliri 58 milyar dolar olurken, kârının da 11.6 milyar dolar olduğu açıklandı.

Apple Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook, Mart ayı sonuna doğru satışların artmaya başladığını, talebi artırmak için fiyatların düşürüldüğü Çin'de de bu gidişatın görüldüğünü söyledi.

Cook, iPad tarafında altı yılın en güçlü büyümesini yakaladıklarını,yenilikçi donanım, yazılım ve hizmetler tarafında heyecan verici gelişmeler yaşandığını vurguladı ve "Apple'ın Haziran ayındaki 30. yıllık Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda geliştiriciler ve müşterilerimizle daha fazlasını paylaşmayı bekliyoruz" dedi.

Bilançonun açıklanmasının ardından Wall Street'te Apple Hisseleri yüzde 5.22 yükseldi.

Tim Cook uyarmıştı

Apple'ın CEO'su Tim Cook, Çin'de iPhone satışlarının azalmasını gerekçe göstererek ocak ayında çeyrek dönem satış tahminini düşürmüştü. 20 yıl sonra bir ilki yaşayan şirketin 89 ile 93 milyar dolar aralığındaki gelir tahmini 84 milyar dolara indirilmişti.

Huawei krizi

Trump yönetiminin Huawei'ye karşı aldığı önlemler, Çin'in tepkisini çekmiş, ülkede iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X modellerinin satışı yasaklanmıştı.

Pompeo ise Doğu ve Orta Avrupa ülkelerinde yaptığı gezilerde, ABD'nin Huawei teknolojilerini kullanan hiçbir ülkeyle iş birliği yapmayacağını ve bilgi paylaşmayacağını söylemişti.

Kaynak: TRT Haber, Reuters