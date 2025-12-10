Puslu 7.2ºC Ankara
TRT Haber 10.12.2025 08:21

Karadeniz'de sağanak, Doğu Anadolu'da ise karla karışık yağmur bekleniyor

Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinde olması bekleniyor. Karadeniz Bölgesinde sağanak geçişlerinin görülmesi tahmin edilirken, Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Üç büyük ile bakıldığında İstanbul ve İzmir'de havanın açık, Ankara'da ise akşam saatlerinde yağışın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Kocaeli, Sakarya, Artvin, Batman, Mardin ve Siirt çevreleri ile İstanbul'un kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olacağı bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç kesimlerde pus ve yer yer sis, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde geçmesi beklenirken, rüzgarın kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Son tahminlere göre, yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olması uyarısı yapıldı.

