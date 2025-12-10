Puslu 7.2ºC Ankara
İHA 10.12.2025 07:55

BM'den İsrail’e “sarı hat” tepkisi

İsrail’den gelen "sarı hattın yeni sınır olduğu" açıklamasına Birleşmiş Milletler'den "Gazze ve İsrail sınırlarında herhangi bir değişikliğe kesinlikle karşıyız" sözleriyle tepki gösterildi.

BM'den İsrail’e “sarı hat” tepkisi
[Fotograf: AA]

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in Gazze’deki sarı hattın "artık Gazze ile İsrail arasındaki yeni sınır olduğu" yönündeki açıklamalarına Birleşmiş Milletler’den (BM) tepki geldi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, düzenlediği rutin basın toplantısında Zamir’in açıklamalarının ABD Başkanı Donald Trump’ın barış planının özüne ve ruhuna aykırı göründüğünü vurgulayarak, "Gazze ve İsrail sınırlarında herhangi bir değişikliğe kesinlikle karşıyız" açıklamasında bulundu.

Zamir'in sözleri tepki çekmişti

İsrail ordusu, ateşkesin ardından Gazze’nin iç kesimlerinde güvenlik ve gözetleme amaçlı geçici bir hat belirleyerek buraya çekilmişti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, yaptığı son açıklamada Gazze’yi bölen bu sarı hattın geçici olmadığını belirterek, bunun Gazze ile İsrail arasındaki "yeni sınır olduğunu" iddia etmişti.

İsrail'in mevcut askeri mevzilerini koruyacağını söyleyen Zamir, "Gazze topraklarının büyük bölümünde operasyonel kontrolümüz var ve bu savunma hatlarında kalacağız" açıklamasında bulunmuştu.

Zamir’in tepki çeken sözleri Gazze Şeridi’nin mevcut coğrafi bütünlüğünün İsrail zoruyla bozulacağı endişelerine yol açmıştı.

Birleşmiş Milletler Filistin - İsrail Çatışması Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
