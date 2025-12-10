ABD savaş uçakları, Venezuela hava sahası yakınlarında uçuş yaptı

ABD
ile Venezuela
arasındaki gerilim sürerken, Amerikan savaş
uçakları Güney Amerika ülkesinin hava sahası civarında göründü.
Uçuş takip verilerine göre, iki ABD F/A-18 savaş uçağı Venezuela hava sahasının yakınlarında 30 dakikayı aşan bir süre boyunca uçuş gerçekleştirdi.
Konuya ilişkin isminin gizli kalması koşuluyla konuşan bir ABD savunma yetkilisi, iki F/A-18'in bölgede "rutin eğitim
uçuşu" gerçekleştirdiğini belirtti.
Yetkili, uçakların uçuş boyunca uluslararası hava sahasında kaldığını ve görevin herhangi bir provokatif amaç taşımadığını söyledi.