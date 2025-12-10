Çok Bulutlu 8ºC Ankara
AA 10.12.2025 21:10

Manisa'da 2 apartman zemindeki kayma nedeniyle tahliye edildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir inşaat çalışması sırasında zeminde kayma ve bina duvarlarında çatlamalar meydana gelmesi üzerine şantiyeye komşu 2 apartman boşaltıldı.

Manisa'da 2 apartman zemindeki kayma nedeniyle tahliye edildi

Selvilitepe Mahallesi Tepe Sokak'ta yürütülen bina inşaatı sırasında çevredeki 2 apartmanın zemininde hareketlilik, dairelerin duvarlarında ise çatlaklar oluştu. Bunun üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı ilk değerlendirmede risk tespit edilmesi üzerine, 10 daireden oluşan yapılardaki 8 hanede yaşayan toplam 15 kişi tahliye edildi. Binaların girişleri güvenlik amacıyla kapatıldı.

Daire sakinleri, duvarlarda gün içinde genişleyen çatlamalar fark ettiklerini söyledi.

Daire sakinleri, duvarlarda gün içinde genişleyen çatlamalar fark ettiklerini söyledi.

Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya ve Belediye Başkanı Çetin Akın ile AFAD ekipleri de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Binalarda teknik ekipler tarafından detaylı inceleme başlatıldı.

Manisa
İstanbul'da mezarlık ücretlerine yüzde 200 zam istendi
