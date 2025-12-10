Hafif Yağmurlu 6ºC Ankara
Dünya
AA 10.12.2025 23:24

Portekizli şarkıcılardan Eurovision'a 'İsrail' boykotu

Portekiz'i 2026'da Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil etmek için yarışan şarkıcılar, seçilmeleri halinde yarışmaya katılmayı reddettiklerini duyuran ortak açıklama yaptı.

Portekizli şarkıcılardan Eurovision'a 'İsrail' boykotu

Avrupa Yayın Birliğinin (EBU) geçen haftaki tavrıyla, İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımını oylamaktan kaçınıp yarışmasına izin vermesi ve bunun hemen ardından İspanya, Hollanda, İrlanda, Slovenya ve son olarak İzlanda'nın İsrail'i boykot için yarışmaya katılamama kararı almasına destekler sürüyor.

Portekiz'i gelecek yıl Eurovision'da temsil etmek için ulusal yarışmaya katılacak 16 şarkıcı, sosyal medya aracılığıyla ortak açıklama yaparak, "gerek ülkelerinin gerekse dünyanın İsrail'e karşı sessiz kalmasının yaşanan trajediye ortak olmaları anlamına geleceğini" belirtti.

Bateu Matou Grubu, Cristina Branco, Djodje, Evaya, Ines Sousa, Marquise Müzikleri Grubu, Francisco Fontes, Gonçalo Gomes, Jacareu, Nunca Mates, Mandarim ve Rita Dias adlı isimlerin de yer aldığı Portekizli şarkıcı ve gruplar, Eurovision'a katılmayı reddettiklerini duyurdu.

Açıklamada, "Rusya'nın 2022 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımının siyasi nedenlerle (Ukrayna'nın işgali) yasaklanmasına rağmen, BM'ye göre Gazze'deki Filistinlilere karşı soykırım eylemleri gerçekleştiren İsrail'e aynı önlemin uygulanmamış olması bizi şaşırttı." ifadesi kullanıldı.

Sanatçılar, EBU Genel Kurulunda İsrail'in Eurovision'a katılımına karşı ses çıkarmadığı ve yarışmadan çekilme kararı almadığı gerekçesiyle Portekiz resmi devlet televizyonu RTP yönetimini de eleştirdi.

