KAYNAK
AA
HABER GİRİŞ
10.12.2025 20:21
, 10.12.2025 20:31
SON GÜNCELLEME
10.12.2025 20:31
İzlanda'dan katil İsrail'in katılımı nedeniyle Eurovision'a boykot
İzlanda kamu yayın kuruluşu RUV, soykırımcı İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımına tepki olarak yarışmayı boykot edeceğini duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
İzlanda
İsrail'in Gazze Soykırımı
İsrail
