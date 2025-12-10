Çok Bulutlu 8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.12.2025 20:21

İzlanda'dan katil İsrail'in katılımı nedeniyle Eurovision'a boykot

İzlanda kamu yayın kuruluşu RUV, soykırımcı İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımına tepki olarak yarışmayı boykot edeceğini duyurdu.

İzlanda'dan katil İsrail'in katılımı nedeniyle Eurovision'a boykot

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
İzlanda İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
Sıradaki Haber
Katil İsrail ordusu Gazze'de ateşkesi ihlal ederek 1'i çocuk 3 Filistinliyi öldürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:11
Manisa'da 2 apartman zemindeki kayma nedeniyle tahliye edildi
21:18
Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı
20:21
İstanbul'da mezarlık ücretlerine yüzde 200 zam istendi
19:57
Trafik sigortası primlerindeki artış oranı belli oldu
19:56
Yerli KKKA aşısında kritik eşik: Klinik öncesi süreç tamamlandı
19:35
İletişim Başkanlığı'ndan "Gerçeğin Katli-İsrail’in Gazeteciliğe Karşı Savaşı" Kitabı
Hadrianopolis Antik Kenti'nde zemini mozaiklerle süslenmiş kabul salonu gün yüzüne çıkarıldı
Hadrianopolis Antik Kenti'nde zemini mozaiklerle süslenmiş kabul salonu gün yüzüne çıkarıldı
FOTO FOKUS
Gazze'de şiddetli yağış nedeniyle binlerce çadır su altında kaldı
Gazze'de şiddetli yağış nedeniyle binlerce çadır su altında kaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ