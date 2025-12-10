Çok Bulutlu 8ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 10.12.2025 21:04

Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, toplantıya ilişkin açıklama yaptı.

Toplantıda, bölgede ve dünyadaki son gelişmeler, ailenin korunması ve Kıbrıs'taki son durumun ele alındığını ifade eden Duran, nüfus artış hızının düşmesi ve boşanma oranlarının artmasının ortaya koyduğu vahim tablo ve milletin bekasını ilgilendiren bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin değerlendirildiğini belirtti.

İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti:

"Aile kurumunun güçlendirilmesinin, gençler ve çocuklar başta olmak üzere tüm aile bireylerinin sanal kumar, bahis, bağımlılık gibi tehlikelerden korunmasının gerekliliği ortaya konularak bu hususlarda atılan ve atılması gereken adımlar değerlendirildi.

Toplantımızda, milli davamız Kıbrıs ayrıntılı olarak ele alınarak, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında sarsılmaz bir bağ bulunduğu, KKTC'nin enerji, su, sağlık ve savunma alanlarında önemli ilerlemeler kaydettiği, Türkiye’nin asla Kıbrıs Türkü'nü yalnız bırakmayacağı ifade edildi."

Toplantıya, kurul üyeleri İsmail Kahraman, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, İsmet Yılmaz, Binali Yıldırım, Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı.

ETİKETLER
Burhanettin Duran İletişim Başkanlığı Recep Tayyip Erdoğan
