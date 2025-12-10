Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki YİK toplantısı başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun çalışma temposuna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde devam ediyor.

Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'nda gündemdeki gelişmeler ele alınacak.

Toplantıya, kurul üyesi eski TBMM başkanları Köksal Toptan, Binali Yıldırım, Cemil Çiçek, İsmail Kahraman, İsmet Yılmaz, Mehmet Ali Şahin ve Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz katıldı.

Toplantının ardından İletişim Başkanı Burhanettin Duran yazılı açıklama yapacak.