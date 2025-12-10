Hafif Yağmurlu 6ºC Ankara
Ekonomi
AA 10.12.2025 23:51

Bakan Bolat: Kapanan her bir şirkete karşı 3,87 yeni şirket kuruldu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Kapanan her bir şirkete karşı 3,87 yeni şirket kurulduğu 2025'in 10 ayında görülmektedir." dedi.

Bakan Bolat: Kapanan her bir şirkete karşı 3,87 yeni şirket kuruldu

Ticaret Bakanlığının 2026 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, soğan ve patates için ihracat desteği verdiklerini, böylece çiftçinin ve üreticinin yanında yer aldıklarını dile getirdi.

"Gayri safi yurt içi hasıla içinde e-ticaretin payı yüzde 6,5'e ulaştı"

Bolat, e-ticaretin toplam ticaretteki payına dikkati çekerek, "Bu açıdan Türkiye'de yaklaşık 3 trilyon liralık bir hacmi temsil ediyor ve 1,6 trilyon lira da perakende e-ticaret temsil ediyor. Gayri safi yurt içi hasıla içinde e-ticaretin payı yüzde 6,5'e ulaştı." diye konuştu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat,

Bakan Bolat, Türkiye'de kurulan ve kapanan esnaf ve şirket sayılarına ilişkin, "2020'nin başından bu yana, 5 yıldır Türkiye'de 1 milyon 848 bin 780 yeni esnaf işletmesi kurulmuştur, 678 bin 211 kapanış gerçekleşti. Yaklaşık 1'e 3 daha fazla açılış ve sayı artışı söz konusudur. Şirketler noktasında da benzeri bir gelişme var. Kapanan her bir şirkete karşı 3,87 yeni şirket kurulduğu 2025'in 10 ayında görülmektedir." dedi.

