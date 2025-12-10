Çok Bulutlu 8ºC Ankara
Ekonomi
AA 10.12.2025 19:57

Trafik sigortası primlerindeki artış oranı belli oldu

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Ocak 2026 için trafik sigortasında uygulanacak aylık azami prim artışının yüzde 1'in altında hesaplanarak yüzde 0,66 olarak belirlendiğini duyurdu.

Trafik sigortası primlerindeki artış oranı belli oldu

SEDDK'den yapılan açıklamada, trafik sigortasında yüksek oranlı prim artışları yapıldığına veya yapılacağına ilişkin haberler yer aldığı belirtilerek, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin gerekli görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, trafik sigortası azami primlerinin araç türü, sigortalının risk düzeyi ve ikamet ettiği il, aracın kullanım amacı ve araç yakıt cinsi gibi çeşitli değişkenlere göre Kurumca aylık olarak belirlendiği hatırlatıldı.

Güncel ekonomik koşulların primlere doğru şekilde yansıtılabilmesi ve primlerin dinamik şekilde yönetilebilmesi için SEDDK'nin Mayıs 2024'ten itibaren trafik sigortası primlerinin belirlenmesinde hasar-maliyet endeksini devreye aldığı anımsatılan açıklamada, "Trafik sigortası maliyetlerini esas alan bu endeks, araç fiyatları, yedek parça fiyatları, bakım ve onarım maliyetleri ile asgari ücretteki değişimleri belli ağırlıkta içermektedir. Söz konusu endeks ile yapılan hesaplama sonucunda 2026 yılı ocak ayı için trafik sigortasında uygulanacak aylık azami prim artışı yüzde 1'in altında hesaplanarak yüzde 0,66 olarak belirlenmiştir." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, SEDDK'nin sigortacılık sektörünün sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde gelişmesini, sigortalıların ödenebilir primlerle sigorta hizmetine erişimini ve hak sahiplerinin gerçek zararlarının karşılanmasını gözeterek gerekli tüm adımları atmada azami özen göstermeye devam ettiği de vurgulandı.

