Ekonomi
AA 10.12.2025 16:14

Doğu Karadeniz’den 11 ayda 452 ton bal ihracatı

Doğu Karadeniz'in ocak-kasım dönemindeki bal ihracatı, 1 milyon 925 bin 734 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz’den 11 ayda 452 ton bal ihracatı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, bölgeden 11 ayda 452 ton bal ihraç edildiğini söyledi.

İhracattan 1 milyon 925 bin 734 dolar kazanç sağlandığını belirten Gürdoğan, Almanya, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin en fazla dış satım yapılan ülkeler olduğunu ifade etti.

Gürdoğan, Almanya'nın en önemli ihraç pazarlarından olduğuna işaret ederek, "Bölgemizden Almanya'ya bu dönem 765 bin 195 dolarlık bal ihraç edildi. Geçen yılın aynı döneminde ise bu ülkeye 376 bin 367 dolarlık ihracat gerçekleştirilmişti. Böylece Almanya'ya yılın 11 ayında yapılan bal ihracatı, değerde yüzde 103 arttı" dedi.

Almanya'yı 653 bin 320 dolarla ABD, 190 bin 998 dolarla Birleşik Arap Emirlikleri'nin takip ettiğini vurgulayan Gürdoğan, geçen yılın aynı döneminden farklı şekilde Ürdün, Fas ve Hollanda'ya da bu dönem bal satıldığını kaydetti.

Gürdoğan, bal ihracatını önemsediklerine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki dönemde ihracat pazarımızı çeşitlendirmeyi ve daha fazla ülkeye ulaşmayı hedefliyoruz. İlerleyen günlerde ihracat potansiyelimizin ve ülke çeşitliliğimizin giderek daha da artacağına inanıyoruz. Üreticilerimizin uluslararası standartlara uygun üretim yapmasını destekliyor, balın katma değerinin artırılması için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

İhracat
