Çok Bulutlu 10.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 10.12.2025 14:25

Bakan Şimşek: Öncü göstergeler üretimin ılımlı artışına işaret ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Öncü göstergeler, kasım ayında üretimin ılımlı artışına işaret ediyor. Zayıf seyreden emek yoğun sektörlere yönelik desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz" dedi.

Bakan Şimşek: Öncü göstergeler üretimin ılımlı artışına işaret ediyor
[Fotograf: AA]

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, NSosyal hesabından, ekim ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Ekimde sanayi üretiminin, özellikle sermaye malı üretimi ve yüksek teknolojili sektörlerin katkısıyla yıllık bazda büyürken aylık bazda sınırlı gerilediğine dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Öncü göstergeler, kasım ayında üretimin ılımlı artışına işaret ediyor. Sanayimizi ileri teknolojiye, yüksek katma değere, nitelikli istihdama ve sürdürülebilirliğe dayalı bir yapıya dönüştürürken zayıf seyreden emek yoğun sektörlere yönelik desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz."

ETİKETLER
Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanlığı
Sıradaki Haber
TDT Enerji Bakanları Konseyi 5'inci Toplantısı'nda enerji iş birlikleri görüşüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:58
Emine Erdoğan: Adil bir dünya mümkün
14:53
Bakan Tunç: Türkiye, Avrupa'nın ve insanlığın yükünü omuzlamıştır
14:41
Yasal boy sınırı altındaki 3 ton istavrit yakalandı
14:39
Duran: Türkiye, küresel düzeyde adaletin sesi olmaya devam ediyor
14:39
Katil İsrail'in Gazze’de düzenlediği saldırılarda 2'si çocuk, 3 Filistinli yaralandı
14:16
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 70 bin 369'a yükseldi
Gazzeli sanatçılar, İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazını çizimlerle renklendirdi
Gazzeli sanatçılar, İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazını çizimlerle renklendirdi
FOTO FOKUS
Öğrencilerden örnek davranış: Su aldılar, parasını kameraya gösterip bıraktılar
Öğrencilerden örnek davranış: Su aldılar, parasını kameraya gösterip bıraktılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ