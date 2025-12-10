Çok Bulutlu 10.1ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 10.12.2025 14:31

Duran: Türkiye, küresel düzeyde adaletin sesi olmaya devam ediyor

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Türkiye, bu anlayışla insan onurunu her şeyin üzerinde tutan bir ülke olarak, hem kendi içinde hem de küresel düzeyde adaletin sesi olmaya devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Duran açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü, insanlık vicdanının sesine kulak verme günüdür. Bu gün, her insanın doğuştan sahip olduğu hakların hiçbir ayrım gözetilmeksizin korunması gerektiğini hatırlatır. Adalet, merhamet ve vicdan; sadece toplumların değil, insanlığın da en büyük dayanaklarıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi “Bizim medeniyetimizde insan hakları, bizatihi insanın varlığında mündemiçtir. Cinsiyeti, rengi, ırkı, dili, kültürü ne olursa olsun herkesi ‘kardeş’ olarak kabul eden inancımızın insan hakları çerçevesi de buna göre şekillenmiştir.”"

"Türkiye, Gazze’deki zulme karşı açık ve kararlı bir duruş sergiledi"

Dünya İnsan Hakları Günü’nün, başta Gazze olmak üzere tüm dünyada adaletin, merhametin ve insan onurunun yeniden hâkim olmasını dileyen Duran şöyle konuştu:

"Türkiye, bu anlayışla insan onurunu her şeyin üzerinde tutan bir ülke olarak, hem kendi içinde hem de küresel düzeyde adaletin sesi olmaya devam etmektedir. Bugün insanlık, Gazze’de yaşanan büyük bir sınavla karşı karşıyadır. Aylarca süren bombardımanlarda binlerce masum sivilin, kadınların ve çocukların hayatını kaybetmesi, insanlık onuruna vurulmuş kara bir leke olarak hafızalara kazınmıştır. Uluslararası toplumun bu açık hak ihlalleri karşısındaki sessizliği ise insan hakları söylemlerinin samimiyetini derinden sorgulatmaktadır. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Gazze’deki zulme karşı açık ve kararlı bir duruş sergileyerek insanlığın vicdanını temsil etmiştir. Çünkü biz, insana hizmeti en yüce değer sayan bir medeniyetin mirasçılarıyız. Bu vesileyle 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nün, başta Gazze olmak üzere tüm dünyada adaletin, merhametin ve insan onurunun yeniden hâkim olmasına vesile olmasını diliyorum."

