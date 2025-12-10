Çok Bulutlu 10.1ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 10.12.2025 13:55

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Uluslararası Barış ve Güven Forumu”na katılmak üzere, 11-12 Aralık 2025 tarihlerinde Türkmenistan'ı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'a gidecek
[Fotograf: AA]

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11-12 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştireceği Türkmenistan ziyaretine ilişkin detayları paylaştı.

Ziyaretin, 2025 yılının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kararıyla "Uluslararası Barış ve Güven Yılı" ilan edilmesi ve Türkmenistan’ın daimi tarafsızlık statüsünün 30. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenecek forum kapsamında yapılacağını belirten Duran, şunları kaydetti;

Sayın Cumhurbaşkanımız bu vesileyle 'Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na hitap edeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ayrıca, ev sahibi Türkmenistan başta olmak üzere, foruma katılan ülkelerden devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya gelmeleri de öngörülmektedir.

