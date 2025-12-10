Çok Bulutlu 10.1ºC Ankara
AA 10.12.2025 14:42

Yasal boy sınırı altındaki 3 ton istavrit yakalandı

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde yasal boy sınırı altında avlandığı tespit edilen 3 ton istavrite el konuldu. Denetimlerde 4 kişiye para cezası uygulanırken balıklar da ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İğneada açıklarında denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, bir balıkçı teknesine yaptığı denetimde mevzuat hükümlerine aykırı şekilde yasal boy limiti 13 santimetrenin altında avlanan 3 ton istavrit olduğunu tespit etti. 307 kasa istavrite el konuldu.

Denetimde tekne kaptanı ile 3 personele idari para cezası uygulandı.

El konulan balıklar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim edildi.

Balıklar, vakıf görevlilerince ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

