Çok Bulutlu 10.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 10.12.2025 13:21

İzmir'de CHP'li belediyelerde işçilerin eylemi sürüyor

İzmir'de Büyükşehir ve Buca ilçe Belediyesinde çalışan işçiler, maaş ödemelerinde yaşanan gecikmeler ve sosyal haklarını alamadıkları için eylemde. Eyleme ücretsiz izne çıkarılan 358 işçi de katılıyor. Sloganlar atarak yürüyen işçiler sorunlarına bir an önce çözüm bulunmasını istedi.

İzmir'de CHP'li belediyelerde işçilerin eylemi sürüyor
[Fotograf: AA]

Önce çıplak ayakla yürüdüler sonra yarım gün iş bıraktılar.

İzmir'de CHP'li belediyelerde maaş krizi sürüyor..

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı şirketlerde çalışan işçiler, eylemlerinin üçüncü gününde Konak'ta toplandı. Basmane'ye kadar yürüyen işçiler, 4 aydır ödenmeyen sosyal haklarının verilmesini istedi.

358 işçi işlerine geri dönmek istiyor

Eyleme belediye tarafından ücretsiz izne çıkarılan işçiler de katıldı.

Eylemin ikinci günü 8 işçi daha ücretsiz izne çıkarıldı. Böylece havuzdaki işçi sayısı 358 oldu. Onlar da işe iadelerini istiyor. 

Maaş krizinin yeniden sokağa taştığı CHP'li Buca Belediyesinde de işçilerin eylemleri sürüyor.

Maaşları ve geriye dönük alacakları yatırılmayan çalışanlar, eylemlerin süreceğini duyurdu.

İzmir'de CHP'li belediyelerde maaş krizine çözüm bulunamaması durumunda temizlik ve ulaşım başta olmak üzere belediye hizmetlerinde ciddi aksamalar yaşanacağı vurgulanıyor. 

ETİKETLER
İzmir
Sıradaki Haber
Balıkçıların yüzünü hamsi güldürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:37
Yurt kaydı silinen öğrencinin mağduriyeti KDK sayesinde giderildi
13:45
TDT Enerji Bakanları Konseyi 5'inci Toplantısı'nda enerji iş birlikleri görüşüldü
13:06
Havacılıkta büyük adım: Türkiye-Macaristan arasında 16 anlaşma
13:02
UNRWA: İnsan hakları Filistinli mültecileri de kapsıyor, eşit şekilde uygulanmalı
12:38
Balıkçıların yüzünü hamsi güldürdü
12:33
Rusya: Ukrayna konusunda ateşkes değil, barış için çalışıyoruz
Erzurum'da 263 kanser hastası kök hücre nakli ile yaşama tutundu
Erzurum'da 263 kanser hastası kök hücre nakli ile yaşama tutundu
FOTO FOKUS
Öğrencilerden örnek davranış: Su aldılar, parasını kameraya gösterip bıraktılar
Öğrencilerden örnek davranış: Su aldılar, parasını kameraya gösterip bıraktılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ