Ankara
AA 10.12.2025 12:35

Balıkçıların yüzünü hamsi güldürdü

İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan Gürpınar Balık Hali'nde kasım ayında satışa sunulan 8 bin 417 ton balığın 4 bin 793 tonunu hamsi oluşturdu. Halde 4 bin 793 ton satılan hamsiyi 753 tonla istavrit, 429 tonla sardalya, 397 tonla mezgit, 271 tonla çipura, 254 tonla levrek takip etti.

Kentte, denizlerdeki av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle başlayan balıkçıların mesaisi devam ediyor.

"Vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçıların yüzü bu kasımda da hamsiyle güldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Yönetim Yenileme AŞ'nin (İSYÖN) Gürpınar Su Ürünleri Hali'ndeki verilere göre, bu kasımda halde 100 farklı ürün satıldı.

Halde bu ayda 8 bin 417 ton balık satışa sunulurken balıkçıların ağlarına en çok hamsi takıldı.

Kasım ayında 4 bin 793 ton hamsi alıcı buldu, halde satılan balıkların yüzde 57’sini hamsi oluşturdu.

Hamsiyi 753 tonla istavrit, 429 tonla sardalya, 397 tonla mezgit, 271 tonla çipura, 254 tonla levrek, 164 tonla somon, 146 tonla lüfer, 145 tonla kolorit, 119 tonla da tekir izledi.

Balık olarak en çok tüketilen hamsi, kilogramı ortalama 43,72 lira, istavrit 84,07 lira, sardalya 43,47 lira, mezgit 104,55 lira, çipura 315,45 lira, levrek 370,91 lira, somon 200 lira, lüfer 535,77 lira, korolit 63,56 lira ve tekir 202,09 liradan alıcı buldu.

En pahalı balık kofana

Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde en yüksek fiyatlı balık ise kofana oldu.

Kasım ayında kilogramı ortalama 1588,07 liradan satılan kofonayı 1394,38 lirayla sinarit, 1307,79 lirayla dülger, 1120,16 lirayla pisi, 1119,49 lirayla lipsoz, 1024,50 lirayla lahoz, 812,04 lirayla deniz levreği, 788,55 lirayla jumbo karides, 739,71 lirayla kalkan ve 597,08 lirayla palamut izledi.

