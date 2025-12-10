Çok Bulutlu 10.1ºC Ankara
Gündem
AA 10.12.2025 13:37

Yurt kaydı silinen öğrencinin mağduriyeti KDK sayesinde giderildi

Yatay geçiş yaptığı için KYK yurt kaydı silinen, daha sonra geri dönen ancak ek yerleştirmeye başvuramayan öğrencinin mağduriyeti, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) girişimiyle giderildi ve yurt kaydı yeniden yapıldı.

Yurt kaydı silinen öğrencinin mağduriyeti KDK sayesinde giderildi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde öğrenim gören bir öğrenci, başka üniversiteye yatay geçiş hakkı kazanarak kaldığı KYK yurdundan kaydını sildirdi.

Bir müddet sonra yatay geçişten vazgeçen öğrenci, Zonguldak'taki üniversitesine döndü. Kaydı silindiği için yurtta "misafir öğrenci" olarak kalan öğrenci, şartları uygun olmadığı gerekçesiyle ek yerleştirme başvurusu yapamadı.

KDK'ya başvuran öğrenci, aylık 4 bin 500 lira yemek parası ödediğini, yurt ücretini vererek diğer öğrencilerin faydalandığı haklardan da yararlanmak istediğini belirtti.

Başvuruyu inceleyen KDK, sorunun çözümü için Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ile temasa geçti.

Müdürlük, öğrencinin mağduriyetinin önüne geçilebilmesi adına yeniden yurt kaydının yapıldığını duyurdu.

ETİKETLER
KDK Zonguldak Gençlik ve Spor Bakanlığı
Erzurum'da 263 kanser hastası kök hücre nakli ile yaşama tutundu
