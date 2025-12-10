Yurt kaydı silinen öğrencinin mağduriyeti KDK sayesinde giderildi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde öğrenim gören bir öğrenci, başka üniversiteye yatay geçiş hakkı kazanarak kaldığı KYK yurdundan kaydını sildirdi.

Bir müddet sonra yatay geçişten vazgeçen öğrenci, Zonguldak'taki üniversitesine döndü. Kaydı silindiği için yurtta "misafir öğrenci" olarak kalan öğrenci, şartları uygun olmadığı gerekçesiyle ek yerleştirme başvurusu yapamadı.

KDK'ya başvuran öğrenci, aylık 4 bin 500 lira yemek parası ödediğini, yurt ücretini vererek diğer öğrencilerin faydalandığı haklardan da yararlanmak istediğini belirtti.

Başvuruyu inceleyen KDK, sorunun çözümü için Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ile temasa geçti.

Müdürlük, öğrencinin mağduriyetinin önüne geçilebilmesi adına yeniden yurt kaydının yapıldığını duyurdu.