Katil İsrail ordusu Gazze'de ateşkesi ihlal ederek 1'i çocuk 3 Filistinliyi öldürdü

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na girerek ateş açtı. Açılan ateşte 16 yaşındaki Zahir Nasır Şamiye ağır şekilde yaralandı. İsrail ordusunun yoğun ateşi nedeniyle sağlık ekiplerinin yaralı çocuğa ulaşamadığı ve çocuğun hayatını kaybettiği aktarıldı.

Cibaliye'deki Halave Mülteci Kampı yakınlarında ise İsrail askerlerinin kurdukları vinçten doğrudan ateş açması sonucu Filistinli bir erkek ile bir kadın yaşamını yitirdi.

Katil İsrail ordusu, Sarı Hat'tı geçerek Cibaliye Mülteci Kampı'nın orta kesimine girdi

Görgü tanıkları, İsrail ordusuna ait çok sayıda birliğin askeri buldozerlerle, ateşkes anlaşmasına göre gerisine çekildiği Sarı Hat'tı geçerek Cibaliye Mülteci Kampı'nın orta kesimine girdiğini anlattı.

İsrail ordusunun yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu bölgelerde Sarı Hat'tı belirleyen sarı renkli blokları ileriye ittiği ve yoğun şekilde ateş açtığı aktarıldı.

İsrail askerlerinin ateş açması nedeniyle bölgede bulunan yerinden edilmiş sivillerin ve sağlık ekiplerinin hareket edemediği belirtildi.

Gazze'de 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının çatışmaları durdurması beklenirken, İsrail, anlaşmayı hemen her gün ihlal ediyor.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen düzenlediği saldırılarda Gazze'de yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.