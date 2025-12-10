Çok Bulutlu 8.8ºC Ankara
AA 10.12.2025 17:06

İzmir’de su kesintisi artık her gün uygulanacak

İzmir'de azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'ta başlayan ve 13 ilçede dönüşümlü olarak gerçekleştirilen su kesintisi, yeni planlamayla her gün uygulanacak.

İzmir’de su kesintisi artık her gün uygulanacak

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yağış rejimindeki düzensizlik sonucu oluşan kuraklık nedeniyle planlı ve dönüşümlü olarak yapılan su kesinti programı güncellendi.

Yeni planlama kapsamında Konak, Karabağlar, Çiğli, Karşıyaka, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca, Bayraklı, Bornova, Menemen, Gaziemir ve Menderes ilçelerinde her gün 23.00-05.00 saatlerinde kesinti uygulanacak.

Kentte azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'ta 23.00 ile 05.00 saatleri arasında planlı su kesintileri başlatılmış, 3 günde bir yapılan kesintiler 9 Eylül'den itibaren 2 günde bir uygulanmaya başlanmıştı.

İzmir'de barajlar alarm veriyor: Yüzde 1'in altına düştü
İzmir'de barajlar alarm veriyor: Yüzde 1'in altına düştü

 

