Gündem
AA 10.12.2025 14:56

Emine Erdoğan: Adil bir dünya mümkün

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Biz biliyoruz ki, adil bir dünya mümkündür. Yeter ki insan, insanın acısına duyarsız kalmasın, yeter ki hak, güçten değil, haktan yana büyüsün" dedi.

Emine Erdoğan: Adil bir dünya mümkün

Emine Erdoğan, Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla Sosyal hesabında paylaşımda bulundu.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"İnsan hakları, insanın doğuştan taşıdığı onurun en yalın hakkıdır. 10 Aralık, bu hakların korunmadığı her yer için yükselen bir vicdan çağrısıdır. Bugün, Filistin'de yurtlarından koparılan, özgürlüğü elinden alınan, en temel hakları dahi çok görülen insanların acısı, dünyanın adalet arayışını daha da derinleştiriyor. Ve biz biliyoruz ki, adil bir dünya mümkündür. Yeter ki insan, insanın acısına duyarsız kalmasın, yeter ki hak, güçten değil, haktan yana büyüsün."

Paylaşımda, Emine Erdoğan'ın insan haklarıyla ilgili konuşmalarından kesitler ile İsrail'in Gazze'ye saldırdığı anların bulunduğu video da yer aldı.

 

Emine Erdoğan İnsan Hakları Günü
