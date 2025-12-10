Bakan Uraloğlu: Esenboğa metrosuna 2026'da başlıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının 2026 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Genel Kurulda, bütçeler üzerindeki konuşmaların ardından soru-cevap bölümüne geçildi.

Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bazı illerdeki kara yolu yatırımları hakkında bilgi verdi.

Uraloğlu, Aksaray Kireçlik yolunun yatırım programına teklif edildiğini söyledi.

"O köprü, Kanal İstanbul'dan bağımsız yapılmak durumundadır"

Kanal İstanbul'la ilgili de açıklamalarda bulunan Uraloğlu, "Kanal İstanbul'la ilgili bizim yaptığımız çalışma Başakşehir-Nakkaş Otoyolunun Sazlıdere Köprüsünü yapıyoruz, ona devam ediyoruz. O köprü, Kanal İstanbul'dan bağımsız yapılmak durumundadır." dedi.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin yüzde 99'unun mobil kapsama alanında olduğunu, diğer bölümün de 5G ile gerçekleştirileceğini belirtti.

Ordu-Giresun Havalimanı'ndaki dezenformasyonu giderdiklerini aktaran Uraloğlu, 5 uçaklık apron sahasının 9'a çıkarıldığını kaydetti.

Bakan Uraloğlu, "Esenboğa Havalimanı metrosuna önümüzdeki sene başlıyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesine 15 milyar liralık metro işi yaptık, sadece 6 milyar lira almış olduk, bununla mahsuplaşmış olduk." diye konuştu.

İstanbul'da 23 Nisan'daki depremde sesli çağrıların yüzde 99,5'inin karşılandığını, internet çağrılarının da tamamının karşılandığını ifade eden Uraloğlu, altyapıda gerekli denetimlerin gerçekleştirildiğini söyledi.

"Yarın uçacaksınız 3 bin liraya, 10 gün sonra uçacaksınız 900 liraya uçabilirsiniz"

Uçak biletlerine ilişkin soruya yanıt veren Uraloğlu, "Türkiye'de ortalama fiyatın 1500-3 bin 100 lira arasında olduğunun altını çizmek isterim. Yarın uçacaksınız 3 bin liraya, 10 gün sonra uçacaksınız 900 liraya uçabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, Çorum'daki Kırkdilim yolunun da bu yıl hizmete alınacağını belirtti.

Samsun hızlı tren yatırımına yönelik de açıklamalarda bulunan Uraloğlu, Kırıkkale-Çorum bölümüne başlandığını hatırlatarak, Çorum-Samsun arasının 2026 yatırımına alınacağını bildirdi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken binayla ilgili soruyu da yanıtlayan Uraloğlu, "Konu adli makamlara aktarılmıştır, biz de takip ediyoruz. Şu anda binanın yıkılmasına yönelik olarak tünelle ilgili herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir." ifadesini kullandı.