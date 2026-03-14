Ekonomi
AA 14.03.2026 09:26

Diyarbakır'daki petrol arama sahası genişletilecek

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Diyarbakır'daki petrol arama sahasının genişletilmesine karar verildi.

[Fotoğraf: Arşiv]

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun Diyarbakır ilinde sahip olduğu 10 bin 243 hektarlık AR/TPO/K/L46-d4 pafta numaralı petrol arama ruhsat sahasına 44 bin 851 hektarlık L46-d1, d2 ve d3 paftaları ilave edildi.

Ayrıca TPAO, sahip olduğu bazı petrol arama ruhsatlarının sürelerinin uzatılması için de başvuruda bulundu.

Buna göre, AR/TPO/K/F18-d3 pafta no'lu petrol arama ruhsatının 31 Mayıs 2026 tarihinden itibaren, AR/TPO/K/F17-a pafta no'lu ruhsatın 21 Mayıs 2026'dan itibaren ve AR/TPO/K/F19-b1, b4 pafta no'lu petrol arama ruhsatının 24 Kasım 2026'dan itibaren ikişer yıl uzatılması için başvuru yapıldı.

TPAO, ayrıca Adıyaman'da yer alan AR/TPO/K/M40-d pafta numaralı petrol arama ruhsat sahasında açılması planlanan Boyalı-3 kuyusunun lokasyon yolu için gerekli olan bazı taşınmazların kamulaştırılması amacıyla 4 Şubat 2026 tarihli dilekçesiyle müracaat etti.

Sıradaki Haber
Bakan Bolat: Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı açacağız
