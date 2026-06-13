ABD, İran İHA'larını düşürdüğünü açıkladı

CENTCOM'un sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemileri vurma teşebbüsüyle çok sayıda tek yönlü taarruz İHA'sı fırlattı. Boğazdaki trafik akışı engelsiz bir şekilde devam ederken, ABD güçleri son saatlerde bunların hepsini düşürdü." ifadelerine yer verildi.

CENTCOM, "Uluslararası ticaret koridoru geçişe açık kalmaya devam ediyor." bilgisini paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün İran'la anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğunu vurgulayarak, detaylı mutabakat metni üzerindeki son çalışmaların sürdüğünü belirtmişti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de ABD ile İran arasındaki müzakerelere ilişkin, "Barış hiç bu kadar yakın olmamıştı." ifadesini kullanmıştı.

Washington ile Tahran arasında anlaşmanın sağlanması yönündeki diplomatik çabalara rağmen, bölgede askeri gerilim sürüyor.