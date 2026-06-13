MİT'ten kredi kartı şebekesine operasyon

Edinilen bilgiye göre MİT, 7 Haziran gecesi başlayıp sabahın ilk saatlerine kadar devam eden, çok sayıda vatandaşa gönderilen "şüpheli kredi kartı işlemi" ve "tek kullanımlık şifre (OTP)" içerikli SMS’lerin izini sürdü.

Yapılan ilk incelemelerde, vatandaşların kredi kartları üzerinden yüksek tutarlı işlem girişimlerinin organize bir siber saldırı niteliği taşıdığı belirlendi.

Dört kurumdan siber tehdide eş zamanlı müdahale

Olayın finansal güvenliği tehdit eden geniş kapsamlı bir siber faaliyet olduğunun değerlendirilmesi üzerine MİT düğmeye bastı. MİT koordinesinde Siber Güvenlik Başkanlığı (SGB), Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının (MASAK) katılımıyla teknik, istihbari ve mali boyutu kapsayan çok yönlü bir çalışma başlatıldı.

Otomatik yazılımlarla "kart testi" yapmışlar

SGB tarafından yürütülen teknik incelemeler ve MASAK’ın mali analizleri sonucunda, şebekenin yöntemi deşifre edildi. Şüphelilerin, ellerindeki çok sayıda kredi kartı numarasını otomatik yazılımlar aracılığıyla geçerlilik testine tabi tuttukları, bu denemeler sırasında sistemin otomatik olarak kart sahiplerine bilgilendirme mesajı gönderdiği tespit edildi. MİT, siber faaliyetlerde kullanılan dijital altyapıyı ve faillerin kimliklerini kısa sürede ortaya çıkardı.

İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı baskın

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Kocaeli'de önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. MİT koordinesinde gerçekleştirilen baskınlarda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Maddi kayıp önlendi

Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda, kredi kartı bilgilerinin toplu test edilmesinde kullanılan özel yazılımlar, dijital izler ve sistematik olarak sınıflandırılmış veri setleri ele geçirildi.

Şüphelilerin kullandığı sunucu kayıtları ve dijital bağlantıların tamamı deşifre edildi.

Yetkililer, hızlı müdahale sayesinde herhangi bir maddi kayıp yaşanmadığını ancak kullanılan yöntemin organize siber suç örgütleri tarafından sıkça tercih edilen tehlikeli bir yöntem olduğunu belirtti.