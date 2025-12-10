Çok Bulutlu 6.5ºC Ankara
Dünya
AA 10.12.2025 06:40

Katil İsrail ateşkese rağmen Gazze'nin güney ve kuzeyini vurdu

Katil İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi’nin güneyi ve kuzeyinde yeni hava saldırıları düzenledi.

Katil İsrail ateşkese rağmen Gazze'nin güney ve kuzeyini vurdu

Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentini havadan bombaladı.

İsrail ordusu kentin doğusunu topçu atışlarıyla vururken, Refah’ın kuzey ve doğu bölgelerine de helikopterler ile yoğun ateş açtı.

Gazze Şeridi’nin kuzeyinde ise İsrail güçleri, Beyt Lahiya’da kendilerinin kontrolü altında bulunan alanlarda bazı binaları ve tesisleri patlayıcılarla yıktı.

Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye ve Zeytun Mahallelerinde de benzer yıkımlar gerçekleştirildi.

Gazze Şeridi’nin orta kesiminde, Deyr el-Belah kentinin doğusundaki Kastal Kuleleri bölgesinde ise Filistinli bir çocuk İsrail askeri araçlarından açılan ateş sonucu yaralandı.

İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail Filistin Devleti Gazze
