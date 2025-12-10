Puslu 7.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Kültür-Sanat
TRT Haber 10.12.2025 07:44

TRT Radyolarından Aile Yılı’na özel radyo oyunu: Aile Bağları

TRT Radyoları, “Aile Yılı” kapsamında hazırladığı 12 bölümlük “Aile Bağları” radyo oyununu dinleyici ile buluşturuyor. Yapım, üç kuşağın ilişkilerini, çatışmalarını ve dayanışmasını duygu yüklü bir hikaye içerisinde anlatıyor.

Serhan Sevin
Serhan Sevin

TRT Radyoları, 2025 yılının “Aile Yılı” ilan edilmesi dolayısıyla özel bir Arkası Yarın projesi hazırladı.

“Aile Bağları” adlı 12 bölümlük radyo oyunu, Türk kültürünün temel taşı olan aile olgusunu merkezine alıyor.

Yapım, modern aile yaşamının sosyal ve psikolojik dinamiklerini incelikle işleyen güçlü bir kurguya sahip.

TRT Radyolarından Aile Yılı’na özel radyo oyunu: Aile Bağları

Üç kuşağın yolculuğu

Hikâye, Sema, Vildan ve Rıfat isimli üç kardeşin hem birbirleriyle hem de Alzheimer teşhisi almış babalarıyla kurdukları ilişkilere odaklanıyor.

Üç farklı kuşağın bir arada yaşadığı sorunlar ve dayanışma süreçleri, oyunun dramatik yapısını güçlendirirken, karakterlerin içsel çatışmaları ve aile içindeki rollerine dair yüzleşmeleri dikkat çekici bir şekilde aktarılıyor.

Bu sayede dinleyici, aile bağlarının önemi üzerine düşünmeye yönlendiriliyor.

TRT Radyolarından Aile Yılı’na özel radyo oyunu: Aile Bağları

Usta isimler yer alıyor

Altan Erkekli, Gülen Karaman, Kerem Atabeyoğlu gibi usta isimlerin yer aldığı seslendirme kadrosu projeye ayrı bir zenginlik katıyor.

Mine Artu Mutlugün tarafından kaleme alınan oyunun yönetmenliğini ise Ali Ekber Diribaş üstlenirken, yapım ekibinde ise Nevim Yılmaz, Muhammet Emre Buruşuk ve Ersin Temelli gibi deneyimli isimler yer alıyor.

“Aile Bağları”, 10–21 Aralık tarihleri arasında her sabah 09.40’ta TRT Radyo 1’de dinleyici ile buluşacak.

Cihan Karaahmetoğlu
Cihan Karaahmetoğlu
Kurgu
ETİKETLER
Aile Yılı TRT
Sıradaki Haber
Göbeklitepe'de ziyaretçi sayısı ve kapasite yeni yatırımlarla artırılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:54
Adana'da minibüs sulama kanalına devrildi
08:25
Karadeniz'de sağanak, Doğu Anadolu'da ise karla karışık yağmur bekleniyor
08:30
52 ilde tefecilere ve dolandırıcılara eş zamanlı operasyon
07:57
BM'den İsrail’e “sarı hat” tepkisi
07:50
ABD savaş uçakları, Venezuela hava sahası yakınlarında uçuş yaptı
07:45
Soykırımcı İsrail'in Güvenlik Bakanı 'yağlı urgan' rozeti taktı
Pitbull saldırısına uğrayan iki kardeşten Efe de taburcu edildi
Pitbull saldırısına uğrayan iki kardeşten Efe de taburcu edildi
FOTO FOKUS
Terör gazisi Aslan, gözünü ışığa kavuşturan doktorunu hiç bırakmadı
Terör gazisi Aslan, gözünü ışığa kavuşturan doktorunu hiç bırakmadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ