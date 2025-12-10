TRT Radyolarından Aile Yılı’na özel radyo oyunu: Aile Bağları

TRT Radyoları, 2025 yılının “Aile Yılı” ilan edilmesi dolayısıyla özel bir Arkası Yarın projesi hazırladı.

“Aile Bağları” adlı 12 bölümlük radyo oyunu, Türk kültürünün temel taşı olan aile olgusunu merkezine alıyor.

Yapım, modern aile yaşamının sosyal ve psikolojik dinamiklerini incelikle işleyen güçlü bir kurguya sahip.

Üç kuşağın yolculuğu

Hikâye, Sema, Vildan ve Rıfat isimli üç kardeşin hem birbirleriyle hem de Alzheimer teşhisi almış babalarıyla kurdukları ilişkilere odaklanıyor.

Üç farklı kuşağın bir arada yaşadığı sorunlar ve dayanışma süreçleri, oyunun dramatik yapısını güçlendirirken, karakterlerin içsel çatışmaları ve aile içindeki rollerine dair yüzleşmeleri dikkat çekici bir şekilde aktarılıyor.

Bu sayede dinleyici, aile bağlarının önemi üzerine düşünmeye yönlendiriliyor.

Usta isimler yer alıyor

Altan Erkekli, Gülen Karaman, Kerem Atabeyoğlu gibi usta isimlerin yer aldığı seslendirme kadrosu projeye ayrı bir zenginlik katıyor.

Mine Artu Mutlugün tarafından kaleme alınan oyunun yönetmenliğini ise Ali Ekber Diribaş üstlenirken, yapım ekibinde ise Nevim Yılmaz, Muhammet Emre Buruşuk ve Ersin Temelli gibi deneyimli isimler yer alıyor.

“Aile Bağları”, 10–21 Aralık tarihleri arasında her sabah 09.40’ta TRT Radyo 1’de dinleyici ile buluşacak.