Kültür-Sanat
AA 09.12.2025 04:37

ABD’de 41 tarihi eser Türkiye’ye iade edildi

ABD'nin New York kentinde düzenlenen iade töreninde, Türkiye’den kaçırılan 41 tarihi eser Türkiye’ye teslim edildi.

ABD’de 41 tarihi eser Türkiye’ye iade edildi

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York kentindeki Manhattan Bölge Savcılığı’nda düzenlenen iade töreninde, Türkiye’den kaçırılan ve toplam değeri 8 milyon doları aşan 41 tarihi eser Türkiye’ye teslim edildi.

Törende Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Yardımcı Bölge Savcısı ve Kaçakçılıkla Mücadele Birimi Başkanı Matthew Bogdanos (fotoğrafta) ile ABD İç Güvenlik Soruşturmaları (HSI) Yardımcı Özel Sorumlu Ajanı Tom Acocella konuşma yaptı.

ABD’de 41 tarihi eser Türkiye’ye iade edildi

Yetkililer, iade edilen eserlerin uluslararası ortak soruşturmalar sonucu kurtarılan önemli kültürel miras parçaları olduğunu belirterek, Türkiye ile ABD arasındaki tarihi eser kaçakçılığıyla mücadelede süren iş birliğini vurguladı.
 

ABD Tarihi Eser Kültür ve Turizm Bakanlığı
