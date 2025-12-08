'Acar Acartürk ile Konuşuyoruz' programı TRT Dinle’de

TRT Dinle farklı konularda alanında uzman kişilerce hazırlanıp sunulan programlarına bir yenisini daha ekledi.

Spiker, sunucu, yapımcı ve eğitimci Acar Acartürk’ün sunumuyla Acar Acartürk ile Konuşuyoruz programı, dinleyicilere iletişim-etkileşim sürecinde başarılı olmanın yollarını anlatıyor, doğru ve etkili iletişim kurallarını nasıl kullanabilecekleri konusunda rehberlik ediyor.

Diksiyon, Türkçenin etkili kullanımı, beden dili ve daha fazlası Acar Acartürk ile Konuşuyoruz programında dinleyicilere sunuluyor. Program, TRT Dinle’den ücretsiz ve reklamsız olarak kolaylıkla dinlenebiliyor.

Doğru ve etkili konuşma üzerine kapsamlı bir program

Acar Acartürk ile Konuşuyoruz programında iletişim sürecinin temel yapı taşları ele alınıyor. Acar Acartürk, diksiyonun yalnızca sesleri doğru çıkarmaktan ibaret olmadığını; dinleyicinin anlayışını yönlendiren önemli bir iletişim becerisi olduğunu vurguluyor.

Türkçede yazım ve konuşma arasında kurulması gereken denge, artikülasyonun etkisi ve kelimelerin anlamı programda sade bir dille anlatılıyor. Böylece dinleyiciler hem kendilerini ifade etme becerilerini hem de konuşma farkındalıklarını güçlendiriyor.

Kişisel farkındalık ve beden dili kullanımının önemi

Acar Acartürk ile Konuşuyoruz programı, konuşmanın yalnızca sözlerden oluşmadığını; etkili iletişim için beden dili, duruş, tonlama ve duygu aktarımının da vazgeçilmez olduğunu hatırlatıyor. Acar Acartürk, iletişim sürecinde kişisel farkındalığın nasıl artırılabileceğine dair örneklerden yararlanarak kapsamlı açıklamalar yapıyor.

Dinleyiciler, günlük hayattaki konuşma kalıplarını gözden geçirirken aynı zamanda kendilerini daha doğru ve net ifade etmenin yöntemlerini öğreniyor.

TRT Dinle ile her zaman erişilebilir içerik deneyimi

Acar Acartürk ile Konuşuyoruz gibi birçok nitelikli içeriğe ev sahipliği yapan TRT Dinle, dinleyicilere istedikleri içeriği istedikleri zaman ve yerde dinleme imkânı sağlıyor.

Kullanıcılar, ücretsiz olarak indirebilecekleri Google Play ve App Store uygulamaları ya da trtdinle.com adresi üzerinden TRT’nin zengin sesli içerik arşivine kolaylıkla ulaşabiliyor.

İndirip internetsiz dinleme özelliği sunmasıyla mobiliteyi destekleyen TRT Dinle, kişiselleştirilmiş önerileri ile her kullanıcının ilgisine uygun kaliteli bir içerik deneyimi sunmayı sürdürüyor.