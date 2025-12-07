Çok Bulutlu 7.5ºC Ankara
Kültür-Sanat
AA 07.12.2025 13:29

Hazreti Mevlana 11 gün boyunca Sema ile anılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu üyelerince, Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında hazırlıkları günlerce süren Sema töreniyle icra edilecek.

Hazreti Mevlana 11 gün boyunca Sema ile anılacak

Öğretileriyle, inanç ve kültür fark etmeksizin tüm dünyadan ilgi gören mutasavvıf ve düşünce adamı Mevlana Celaleddin-i Rumi'ye göre, "Hem kainatın yaratılış ritmi hem de insanın iç yolculuğunun bir aynası" olan sema, izleyenlerde büyük bir mistik etki uyandırıyor.

Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu üyelerince icra edilen sema törenleri, kente gelen yerli ve yabancı binlerce misafir tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Hazreti Mevlana 11 gün boyunca "Sema" ile anılacak
Hazreti Mevlana 11 gün boyunca "Sema" ile anılacak

Mevlana'nın "Aşkın insanı Hakk'a çekmesi, gönlün açılıp nurla dolması, nefsin ölümü, ruhun dirilişi" ifadeleriyle tanımladığı sema, yüz yıllardır Mevlevilik ile özdeşleşmiş bir ritüel olarak gerçekleştiriliyor.

Mevlana'nın ölüm yıl dönümü olan "Şebiarus" dolayısıyla farklı inanış ve kültürlerden binlerce insanın bir araya geldiği Konya'da 7-17 Aralık döneminde, günün belli saatlerinde sema töreni gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu üyesi semazenler ise anma törenleri öncesi Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'ndeki salonda son provalarını tamamladı.

"Tam anlamıyla hazırız"

Hazırlıklarla ilgili bilgi veren Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Müdürü Mehmet Öztorun, yıl boyunca her cumartesi, prova niteliği de taşıyan sema programlarını icra ettiklerini söyledi.

Şebiarusun yaklaştığı dönemde farkı bir heyecan ve duygu yapısı hakim olduğuna dikkati çeken Öztorun, "Bu hafta bambaşka bir hafta. Dünya vitrininde bu icrayı temsil edeceğiz. Onun idraki ve önemi noktasındayız. Daha heyecanla, daha iştiyakla bunu yapmak bizim vazifemiz." dedi.

Topluluğun, sema ve Mevlevi töreni icrasında bir ihtisas topluluğu haline geldiğine işaret eden Öztorun, "Son provalarımızla birlikte dört dörtlük olarak tam anlamıyla hazırız. Mutrip (ilahi-gazel okuyan kişi) ve saz olarak 50'ye yakın icracımız olacak. 60 semazenimiz var ama meydanda dönüşümlü olarak 36 semazenimiz yer alacak. Yoğun bir haftaya giriyoruz. Bu 10 gün içerisinde 15 program yapacağız." diye konuştu.

Bu akşam icra edilecek Sema töreni ile başlayacak Şebiarus programı, 17 Aralık'ta tamamlanacak.

