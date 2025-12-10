Çok Bulutlu 7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Sağlık
AA 10.12.2025 01:13

Sağlık sigortalılarının aldıkları tedaviler için hastanelere ödenen bedeller artırıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından, genel sağlık sigortalıların aldıkları tedaviler karşılığında hastanelere ödenen bedellere yüzde 10-55, yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler için ödenen bedellere ise yüzde 10-85 arası oranlarda artış yapıldı.

Sağlık sigortalılarının aldıkları tedaviler için hastanelere ödenen bedeller artırıldı

"Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

SGK'nin NSosyal hesabından tebliğe ilişkin yapılan paylaşımda, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzca genel sağlık sigortalılarının aldıkları tedaviler karşılığında hastanelere ödenen bedellerde yaptığımız artışlar ile toplam 110 milyar lira iyileştirme sağladık. Yoğun bakım tedavi bedellerinde yüzde 55, palyatif bakım tedavi bedellerinde yüzde 40, diyaliz ve kan ürünleri bedellerinde yüzde 35, ayakta tedavi muayene bedellerinde yüzde 30, diğer çeşitli ödenen bedellerde yüzde 10 ila yüzde 30 arasında artış yaptık. Yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler için ödenen bedellerde yüzde 10-85 aralığında artış sağladık. Milletimizin sağlığı ve refahı için durmadan çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

"Önemli bir iyileştirmeyi tamamlamış olduk"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da NSosyal hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızı dünya standartlarında daha etkin ve kapsamlı hizmetler ile buluşturmak için yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) sayesinde önemli bir iyileştirmeyi tamamlamış olduk. Hayata geçirdiğimiz bu önemli adım için Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı sunuyorum. Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'e göstermiş oldukları hassasiyet ve destek için teşekkür ediyorum."

ETİKETLER
Sağlık Bakanlığı Vedat Işıkhan
Sıradaki Haber
Popüler diyetlere dikkat
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:59
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack, Trump-Erdoğan ilişkisinin F-35 görüşmelerine olumlu etkisine işaret etti
00:42
Güllü'nün kızı ve arkadaşı gözaltında
00:43
Türkiye: Gazze, ağır uluslararası suçların tekrarlanmasını önlemenin acı hatırlatıcısıdır
00:27
Niğde'de evde doğal gaz patlaması
23:32
Kars'ta kar yağışı 17 yolu ulaşıma kapattı
23:04
Kontrolden çıkan araç 20 metrelik uçuruma düştü
Pitbull saldırısına uğrayan iki kardeşten Efe de taburcu edildi
Pitbull saldırısına uğrayan iki kardeşten Efe de taburcu edildi
FOTO FOKUS
Terör gazisi Aslan, gözünü ışığa kavuşturan doktorunu hiç bırakmadı
Terör gazisi Aslan, gözünü ışığa kavuşturan doktorunu hiç bırakmadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ