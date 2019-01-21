Kuzey Amerika ve Asya - Pasifik bölgesinde ticaret savaşları, Avrupa'da ise Brexit sürecindeki belirsizlik nedeniyle küresel büyüme ivmesinde başlayan düşüş hız kesmeden sürüyor.

Teknolojiden tarıma, otomotivden havayoluna kadar pek çok sektör, 2018'deki krizler nedeniyle büyüme beklentilerini düşürmeye devam ediyor.

Ryanair'de 2018 krizinin etkileri sürüyor

2018 yılında maaşlarını protesto eden çalışanlarının grevleri nedeniyle zor günler geçiren Avrupa'nın en büyük havayolu şirketi Ryanair, 1.1 milyar ile 1.2 milyar dolar arasındaki büyüme beklentisini, 1 milyar ile 1.1 milyara düşürdü. Şirketin büyüme beklentilerini düşürme nedenleri arasında kış aylarında yaşanan yolcu sayısındaki düşüş de gösterildi.

Havayolu şirketleri arasında sert bir rekabetin yaşandığını söyleyen Ryanair CEO'su Michael O'Leary, Brexit konusundaki kaosun devam etmesi durumunda, beklentilerin daha da düşebileceği konusunda uyardı.

Avrupa genelinde yaşanan havayolu krizi nedeniyle daha önce Lufthansa, Air France ve Eurowings'de de grevler yaşanmış, çok sayıda uçuş iptal edilmişti.

Apple'da 20 yıl sonra bir ilk

Geçtiğimiz haftalarda ABD'nin teknoloji devi Apple ve tarım devi Cargill'de büyüme tahminleri düşürülmüş, iki şirketin Çin'de yaşadığı ticari kayıp, yaptırım savaşının etkisi olarak yorumlanmıştı.

Apple'ın CEO'su Tim Cook, Çin'de iPhone satışlarının azalmasını gerekçe göstererek çeyrek dönem satış tahminini düşürmüştü. 20 yıl sonra bir ilki yaşayan şirketin 89 ile 93 milyar dolar aralığındaki gelir tahmini 84 milyar dolara indirilmişti.

ABD'nin tarım devi de büyüme tahminin düşürdü

Apple'ın büyüme beklentilerini düşürdüğü gün, tahıl ticareti alanında dünyanın 2. büyük şirketi olan Cargill de Çin'de beklenenden daha kötü sonuçlar aldıklarını açıklamıştı. Şirket geçtiğimiz yaz çok sayıda işten çıkarma haberiyle gündeme gelmişti.

Güney Kore devi Samsung da etkilendi

Güney Kore'nin çip ve akıllı telefon devi Samsung, 3 aylık faaliyet karı beklentisini yüzde 29 oranında düşürdüğünü açıklamıştı.

Dünya çapında yaşanan ekonomik yavaşlamanın çiplere olan talebi düşürdüğünü ve akıllı telefonların daha güçlü bir rekabetle karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Samsung, düşük maaliyetli telefon serisini yenileme kararı almıştı.

Çin'de 28 yılın en düşük büyümesi

Çin Ulusal İstatistik Bürosu, ülke ekonomisinin 2018'de yüzde 6,6 büyüdüğünü açıklamıştı.

Ulusal İstatistik Bürosu Başkanı Ning Cicı, başkent Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, ülke ekonomisinin geçen yıl, 2017'ye oranla yüzde 6,6 büyüdüğünü, bu rakamın ülkenin son 28 yılda kaydettiği en düşük büyüme rakamları olarak kayıtlara geçtiğini duyurmuştu.

Kaynak: TRT Haber, AP